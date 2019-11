Milano riceve il “Cresco Award” per le città sostenibili

Il capoluogo lombardo è stato premiato nella categoria di miglior progetto di rigenerazione urbana con la “Scuola dei Quartieri”, che ha “favorito la crescita della capacità progettuale dei cittadini generando, contemporaneamente, una maggiore coesione sociale”.

È Milano la città che si aggiudica il premio “Cresco Award” nella categoria miglior progetto di rigenerazione urbana. E lo ottiene grazie alla “Scuola dei Quartieri”, il programma voluto dal Comune di Milano e realizzato con fondi del Programma Operativo Nazionale PON Città Metropolitane (PON Metro) per aiutare i cittadini a trasformare le proprie idee in nuovi progetti, imprese sociali o servizi utili alla comunità e alla vita dei quartieri. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ai rappresentanti dell’Amministrazione oggi ad Arezzo, in occasione della 36^ assembla ANCI (Associazione Nazionale dei Comune Italiani).

Il premio è stato assegnato con la motivazione: “La Scuola dei Quartieri è stato unanimemente scelto dalla Giuria di Cresco Award presieduta dal Professor Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, come ‘Migliore progetto di rigenerazione urbana’ per aver favorito la crescita della capacità progettuale dei cittadini generando, contemporaneamente, una maggiore coesione sociale”.

“La Scuola dei Quartieri”, ideata dal Comune di Milano, non è uno spazio fisico ma un percorso di formazione e attività multidisciplinari per trasmettere conoscenze e strumenti pratici espressamente rivolti ai cittadini, anche dell’Unione europea o a stranieri con regolare permesso di soggiorno, che vogliono trasformare le proprie idee in progetti concreti, duraturi e sostenibili. Nessun limite di età o di titolo scolastico per accedere alla Scuola, basta la voglia di mettersi in gioco e di far nascere qualche cosa di nuovo con la giusta idea. I progetti possono spaziare dai servizi per le persone e di vicinato, imprese sociali commerciali e artigianali, progetti di mutuo aiuto, spazi di aggregazione sociale, attività di promozione artistica e culturale, riuso, riciclo, tutela dell’ambiente sino a sport e benessere, formazione ed educazione etc.

I progetti selezionati accedono a un percorso di formazione totalmente gratuito di 10 settimane per passare dalla teoria alla pratica e imparare tutto ciò che serve per trasformare un’idea in un progetto vero e proprio. Il corso si svolge in modo non continuativo per venire incontro alle esigenze dei cittadini che studiano o lavorano. La seconda fase, al termine delle 10 settimane, prevede una “borsa progetto” sino a un massimo di 25mila euro a fondo perduto volta a finanziare il primo anno dell’attività e un servizio di affiancamento e tutoring finalizzato ad accompagnare il progetto in tutte le fasi, dall’avvio alla rendicontazione.