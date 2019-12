Milano, presentato il nuovo treno con WiFi e postazione per ricaricare le bici elettriche

Il nuovo treno ‘Caravaggio’ è un convoglio ad alta capacità che andrà a servire la linea sulla linea S11 Chiasso – Como – Milano PG – Rho.

Presentato questa mattina, nell’impianto di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza, nell’area di Rho Fiera, il nuovo treno ad alta capacità che andrà ad implementare l’offerta del servizio ferroviario regionale. Si tratta del primo dei 176 nuovi treni acquistati da FNM e FERROVIENORD, e consegnato da Hitachi, grazie al finanziamento di 1,6 miliardi di euro, garantito da Regione Lombardia. Presenti all’evento il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con l’assessore regionale alle Infrastratture e Trasporti, Claudia Maria Terzi, il presidente di FNM, Andrea Gibelli, il direttore della direzione tecnica di Trenitalia, Marco Caposciutti e l’Amministratore Delegato Hitachi, Maurizio Manfellotto.

Il treno, a doppio piano, di tipo Caravaggio, entrerà in esercizio a gennaio 2020, al termine dei tempi tecnici per le autorizzazioni e la formazione del personale. E’ uno dei 15 convogli acquistati dalla Regione Lombardia grazie ai risparmi delle gare, tramite una cessione di contratto da parte di Trenitalia che si aggiungono ai 161 previsti inizialmente dal programma di rinnovo della flotta di Trenord (100 ad Alta Capacità, 31 a media capacità e 30 diesel elettrici).

“La rivoluzione per il miglioramento del servizio ferroviario lombardo – ha affermato il presidente che avevamo annunciato – sta dunque partendo. Ci vorrà ancora del tempo perché si concluda, ma la presentazione di questo nuovo treno è la prova che stiamo lavorando con la massima determinazione per rendere finalmente il nostro trasporto su ferro degno della Lombardia. Non diamo niente per scontato, però la strada intrapresa oggi è quella che va incoraggiata”.

I treni ad alta capacità doppio piano Caravaggio con 5 carrozze saranno utilizzati sulla linea S11 Chiasso – Como – Milano PG – Rho. I nuovi treni consentiranno di migliorare le performance su una linea che ha sofferto particolarmente negli ultimi anni. I criteri che regolano la distribuzione dei nuovi treni sono di natura squisitamente tecnica, quindi oggettiva. Non è possibile, per esempio, mettere treni a media capacità su linee ad alta frequentazione o viceversa. Come non è possibile, ovviamente, mettere treni elettrici su linee non elettrificate. I criteri riguardano:

– numero di posti offerti

– linee su cui è in circolazione il materiale più vecchio

– linee che necessitano di incremento delle performance

– omogeneità del materiale rotabile sulle singole linee.

Il ‘Caravaggio’ è a doppio piano, bidirezionale, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV e potenza distribuita. Questi i principali numeri:

Lunghezza (metri) 136,8

Casse: 5

Posti a sedere: 629

Porte per fiancata: 10

Velocità massima (km/h): 160 km/h

Toilette: 2

Spazi per biciclette: 18

Anche i particolari all’interno del treno sono degni di nota: