Milano, Esposizione Contro la Preside con Pitbull a Scuola: Difesa dai Docenti

Una Situazione Controversa

Nella prestigiosa Istituto Tecnico Commerciale Pietro Verri di Milano, un’ombra di controversia si è sollevata attorno alla presenza di un pitbull all’interno della struttura scolastica. Da quasi un anno, il pitbull di nome Ares accompagna quotidianamente la preside Susanna Musumeci durante le sue attività lavorative.

Esposizione e Replica

Recentemente, un’esposizione è stata presentata in Procura da parte di una frazione del personale scolastico, esprimendo preoccupazioni sulla presenza del pitbull all’interno della scuola. Tuttavia, la preside Musumeci si è difesa, dichiarando di non essere a conoscenza dell’esposizione e sottolineando la sua sorpresa di fronte all’accaduto.

La Difesa dei Docenti

In risposta all’esposizione, i docenti della scuola hanno deciso di difendere la preside e il suo fedele compagno Ares. In una lettera aperta, hanno testimoniato che il pitbull è sempre stato tenuto al guinzaglio e a distanza dagli altri. Inoltre, hanno espresso solidarietà verso la dirigente, sottolineando la sua responsabilità nel gestire la situazione.

La Posizione della Preside

La preside Musumeci ha chiarito che Ares è un cane docile e affettuoso, e che non ha mai causato problemi all’interno della scuola. Ha spiegato che il suo intento è trovare un dog sitter adeguato per il cane, ma la gestione familiare attuale rende difficile questa ricerca.

Conclusioni

In conclusione, la presenza del pitbull nella scuola ha sollevato discussioni e preoccupazioni, ma la preside Musumeci e i docenti hanno sostenuto che il cane è stato gestito in modo responsabile e non ha mai rappresentato una minaccia per la sicurezza. Resta da vedere quale sarà l’esito di questa situazione controversa.