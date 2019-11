Milan: Pioli a cena con la squadra per fare gruppo e riaccendere gli animi

In vista della trasferta di Parma, l’allenatore rossonero ha deciso di riunire la squadra in un ristorante del centro. Menù a base di pesce e Champions in tv. Il momento è delicatissimo. Una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato. Ma, soprattutto, solo quattro successi da agosto ad oggi. Troppo poco se ti chiami Milan e il tuo obiettivo è l’Europa. La classifica, infatti, piange e dice dodicesimo posto a quota 14 punti. Certo, da quando Pioli è subentrato a Giampaolo il calendario non lo ha aiutato. Roma, Lazio, Juventus e Napoli, non ostacoli facili. Anche il prossimo avversario non sarà banale, perché i rossoneri andranno a Parma, laddove la squadra di D’Aversa ha due volti opposti: quattro vittorie e tre sconfitte. C’è bisogno dunque di rasserenare gli animi. Motivo per cui Pioli ha deciso di portare la squadra a cena fuori in un ristorante nel centro di Milano, incaricandosi di pagare il conto finale. Tutti presenti, eccezione fatta per la dirigenza. Un modo per fare gruppo e stare tutti uniti anche fuori dal campo.