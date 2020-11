Migranti: in 32 sbarcano in Salento, arrestato lo scafista

Un veliero con a bordo 32 uomini, tra i quali sei minorenni non accompagnati, di nazionalità afghana, iraniana, siriana e bengalese, è stato intercettato nella tarda serata di ieri da mezzi navali della Guardia di finanza al largo di Santa Maria di Leuca. I migranti sono stati condotti in porto e soccorsi dai volontari della Croce rossa muniti dei dispositivi di protezione individuale.

I migranti erano stremati dalla traversata e in ipotermia, ma in discrete condizioni di salute. Per uno di loro, tra l’altro trovato positivo al Covid, si è reso necessario il ricovero presso l’ospedale di Tricase dove è stato posto in isolamento.

Tutti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza don Tonino Bello di Otranto .

Un uomo di nazionalità iraniana, 32 anni, sospettato di essere lo scafista, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.