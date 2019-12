Metro C, Raggi: “Potrebbe proseguire fino a Saxa Rubra”

“Il progetto arriverà sicuramente alla Farnesina ma è vero anche che poi si può immaginare uno sviluppo ulteriore: ci sono due ipotesi progettuali, Saxa Rubra e Grottarossa. Noi non siamo pregiudizialmente contrari a un prolungamento dell’opera.È evidente che oggi si parla di arrivare al Colosseo e ad una revisione per la tratta Clodio-Mazzini. Direi che nel momento in cui il governo ha riconosciuto l’importanza dell’opera e si è seduto al tavolo insieme all’amministrazione capitolina, si può iniziare a ragionare seriamente di attivare questa attività.

Finalmente questo governo ha deciso di ascoltare le istanze di Roma Capitale e come primo segno tangibile ha stanziato 10 milioni per il completamento del tunnel fino a Piazza Venezia. È fondamentale perchè da anni sollevavamo il punto su come i finanziamenti fossero inesistenti e l’opera non potesse andare avanti.

Metro C è un’opera che vede la partecipazione congiunta di Roma Capitale, Regione Lazio e governo, quindi si lavora in tre, non si può lavorare da soli. L’impegno del governo è stato confermato dall’ultima delibera Cipe nella quale sono stati finanziati ulteriori milioni per costruire tutta la rete infrastrutturale di cui Roma Capitale ha necessariamente bisogno. Grazie al finanziamento da 10 milioni di euro che abbiamo chiesto e ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, continueranno a scavare fino a Piazza Venezia. Nel cuore della nostra città”.