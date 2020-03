Meteo : Una bella giornata di sole ma domani torna la pioggia

Rimonta temporanea dell’alta pressione in attesa del nuovo peggioramento nella giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 4 marzo 2020

Al mattino cielo sereno su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio avanzeranno da ovest nubi medio-alte che andranno un po’ a coprire il cielo, ma senza conseguenze. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque.

Venti al mattino tesi da nord tra Savonese e Genovese, più deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzi da sud-ovest in particolare lungo la costa imperiese e savonese.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie

Costa: min +5/9°C, max: +13/17°C.

Interno: min +1/+6°C, max: +10/15°C

Giovedì 5 marzo 2020

Nuvolosità in graduale aumento. Primi piovaschi a partire dalla tarda mattinata, in intensificazione nel pomeriggio-sera sul settore centro-orientale. Nevicate sopra i 1000 m sulle Alpi Liguri, dagli 800 m in su in Val d’Aveto e Val di Vara.

Venti forti dai quadranti meridionali, come da avviso.

Mari: moto ondoso in graduale aumento. Mare molto mosso o a tratti agitato a Levante dal tardo pomeriggio.

Temperature in calo ovunque nei valori massimi.