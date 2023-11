Meteo: in montagna attesa neve dalla serata. L’evoluzione per le prossime ore

Pertanto oggi la nuvolosità sarà in aumento con possibile nevischio in montagna nel pomeriggio e poi precipitazioni diffuse dalla sera (dalle 19 circa).

La quota neve è attesa inizialmente oltre 1300-1500 metri o localmente a quote inferiori nelle valli più chiuse, ma in aumento nella notte fino a 1800-2000 metri circa sui settori meridionali e nelle valli più aperte, mentre nelle valli più chiuse e poco ventilate, soprattutto a Ovest, la neve continuerà probabilmente a scendere anche sotto i 1000-1300 metri fino quasi a fine evento.

Attesi mediamente 5-25 cm di neve con i valori maggiori oltre 1800 metri circa.

Domenica rapido esaurimento delle precipitazioni nelle prime ore, poi ampie schiarite.

Nella notte tra domenica e lunedì temperature nuovamente in calo rispetto alla notte precedente e possibili brinate sui ponti delle zone umide.

Da lunedì a giovedì bassa probabilità di precipitazioni e temperature vicine alla media del periodo.