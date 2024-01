Meteo: Fronte Gelido in Arrivo, Pioggia e Neve nelle Prossime Ore

Il ritorno della Pioggia, del Freddo e della Neve

Cambiamenti Climatici Imminenti

Nelle prossime ore, un deciso cambiamento si prospetta nel quadro meteo-climatico italiano. Da Ovest, si avvicina un vortice ciclonico alimentato da venti nordorientali molto freddi. Questo portatore di cambiamenti, un fronte gelido, raggiungerà presto parte del nostro Paese.

Previsioni Meteorologiche per le Regioni Coinvolte

Nord Italia: Venti di Bora e Nevicate sulle Colline

Inizio giornata: Graduale intensificarsi dei venti di Bora sulle regioni orientali.

Graduale intensificarsi dei venti di Bora sulle regioni orientali. Prossime ore: Peggioramento del tempo con cieli sempre più coperti e precipitazioni irregolari.

Peggioramento del tempo con cieli sempre più coperti e precipitazioni irregolari. Pomeriggio: Estensione del maltempo alla Lombardia con piogge e nevicate sulle colline.

Estensione del maltempo alla Lombardia con piogge e nevicate sulle colline. Serata: Aumento della nuvolosità anche al Nordovest.

Centro Italia: Cambio Venti e Nevicate a Quote Collinari

Prima parte giornata: Venti di Libeccio sostituiti rapidamente da quelli più freddi di Grecale.

Venti di Libeccio sostituiti rapidamente da quelli più freddi di Grecale. Pomeriggio: Peggioramento iniziale dalle Marche verso l’Umbria e la Toscana con neve a quote collinari.

Peggioramento iniziale dalle Marche verso l’Umbria e la Toscana con neve a quote collinari. Serata e Notte: Estensione del maltempo al resto delle regioni, inclusa la Sardegna.

Sud Italia: Relativa Tranquillità Prima del Peggioramento

Contesto Meteorologico: Relativamente tranquillo e mite grazie ai venti di Libeccio fino a sera.

Relativamente tranquillo e mite grazie ai venti di Libeccio fino a sera. Tarda Serata e Notte: Peggioramento sulle regioni meridionali con precipitazioni diffuse, temporali e neve a quote basse.

Avviso della Protezione Civile: Allerta Gialla e Condizioni Avverse

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal primo mattino di Venerdì 19 Gennaio, si prevedono venti forti a burrasca nord-orientali su alcune regioni, estendendosi nel pomeriggio a Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Mareggiate lungo le coste e neve a quote basse sono attese. È stata dichiarata anche l’ALLERTA GIALLA per rischio temporali su gran parte della Campania.

Variazioni Termiche e Conclusioni

Per quanto riguarda le temperature, non sono previsti cambiamenti significativi, salvo una lieve diminuzione in serata. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche e preparatevi adeguatamente.