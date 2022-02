Meteo: dopo la neve temperature primaverili

Dopo la neve di San Valentino febbraio segna temperature primaverili.

In Pianura Padana tra giovedì e venerdì torneranno massime sui 15°C, con punte al nord-ovest di 20-22°C; al centro-sud picchi di 20°C, anche tra Toscana e Lazio e fino alla Capitale.

Il sito www.iLMeteo.it conferma dunque il ribaltone termico dei prossimi giorni e un aumento sensibile delle temperature che porterà un’anomalia di 10°C a 850 hPa, a circa 1500 metri. Una situazione che farà sciogliere la neve caduta consentendo di alimentare velocemente le falde idriche del nord, gravemente assetate dopo la siccità dell’inverno 2021-2022.

In sintesi, ci attendono giornate in prevalenza soleggiate fino al weekend, un pò di nuvolosità insisterà solo nelle prossime ore all’estremo Sud con rovesci anche forti: per il resto tornerà un’alta pressione regina, dominante, protagonista su gran parte dell’Europa occidentale ed inizierà il febbraprile, un lungo periodo con temperature più tipiche di aprile che del mese corrente.

Nel dettaglio: Mercoledì 16. Al nord: soleggiato salvo nubi basse in pianura padana e locali nebbie, gelate al mattino. Al centro: giornata in prevalenza soleggiata, più fredda al mattino. Al sud: residuo maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia con rovesci anche forti fino al primo pomeriggio.

Giovedì 17. Al nord: bel tempo salvo locali nebbie o nubi basse su Liguria e Triveneto. Al centro: giornata soleggiata e più calda, molte nubi in Sardegna. Al sud: sereno o poco nuvoloso.

Venerdì 18. Al nord: tante nuvole in pianura, sole sui monti. Al centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al sud: primavera con sole prevalente.

Tendenza: Da sabato sera veloci rovesci al Nordest, stabile altrove, ma con tante nuvole, anche domenica soprattutto al Sud.