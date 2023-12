Meteo domani 16 dicembre

AL NORD

Giornata all’insegna della stabilità con tempo asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni con cieli sereni e nebbie, foschie ed addensamenti in Val Padana, specie lungo il corso del Po.

AL CENTRO



Al mattino sole prevalente sulle regioni del versante tirrenico, addensamenti nuvolosi invece tra Marche e Abruzzo con locali fenomeni, nevosi fino a quote collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo. In serata fenomeni in esaurimento anche sulle regioni adriatiche, ancora sereno sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE