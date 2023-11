Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre in Città metropolitana un seminario dedicato a Bruno Ciari

ttà metropolitana di Torino. L’incontro è organizzato dall’Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto), che fa parte della Rete degli Istituti per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, la Città metropolitana di Torino, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione ricerca educativa, il Cidi-Centro iniziativa democratica insegnanti, il Movimento di cooperazione educativa e l’associazione Creo cambio cresco Mus-e, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte.

I lavori cominceranno mercoledì 29 novembre alle 15.30 con i saluti del presidente del Comitato Resistenza e Costituzione e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle, della consigliera delegata all’istruzione della Città metropolitana Caterina Greco, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti e della presidente onoraria del Movimento di cooperazione educativa Marcella Bufalini Ciari. Si proseguirà in plenaria con il coordinamento di Luciano Boccalatte, vicepresidente di Istoreto, e l’intervento di apertura sarà di Goffredo Fofi, critico cinematografico e letterario.

La sessione di giovedì 30 novembre si aprirà alle 9.30, e la parte del mattino (fino alle 13) si articolerà in laboratori, a cui parteciperà anche una classe dell’Istituto d’istruzione superiore Avogadro di Torino. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, sarà dedicato a “La parola alle scuole: l’importanza di chiamarsi Bruno Ciari”, uno spazio durante il quale ci sarà la restituzione del questionario somministrato alle scuole intitolate a Bruno Ciari. In conclusione della giornata, la tavola rotonda dedicata a “l’attualità di Bruno Ciari”.

Durante il seminario sarà possibile visitare la mostra “Nasolungo e Orecchiofino. Il giornale scolastico da Bruno Ciari ai giorni nostri”.

L’incontro si pone a chiusura delle iniziative realizzate in tutta Italia per ricordare il maestro Bruno Ciari – che negli anni ‘70 del secolo scorso ha contribuito all’innovazione didattica del tempo pieno – in occasione della ricorrenza del centenario della sua nascita.

L’ingresso al seminario è libero; per iscriversi è necessario compilare il modulo al link https://forms.gle/8kaXTRuAnpjyVzrV9