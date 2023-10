Nell’ambito della manifestazione Rete Fotografia giunta alla IX edizione, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, propone una visita guidata gratuita nei depositi dell’archivio fotografico.

L’ingresso è su prenotazione all’indirizzo e-mail fototecacmsa@comune.trieste.it

La visita guidata sarà dedicata agli archivi dei fotografi depositati in Fototeca tramite acquisto o dono. La Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, accanto agli archivi di Adriano de Rota, Ugo Borsatti, Giornalfoto, Alfonso Mottola e Adriano Perini, conserva alcuni fondi parziali, tra cui, quello della famiglia Wulz e dei fotografi Gianni Anzalone e Tullio Stravisi.

Vicissitudini personali e storiche si intersecano ineluttabilmente, rendendo le procedure di conservazione, a volte ostaggio di occultamenti e dispersioni.

Agli operatori degli archivi compete l’arduo, quanto affascinante, compito di intercettare, restituire e tramandare il patrimonio di immagini, che è storia di una comunità, dei suoi usi e costumi.

Archivi Aperti, appuntamento fondamentale nell’ambito della cultura fotografica, quest’anno riflette sugli archivi dei fotografi italiani.

La fotografia nel nostro Paese è un bene culturale tutelato,ma per gli archivi dei fotografi la realtà odierna si presenta sfaccettata e soprattutto incerta: pochi sono i progetti che ne favoriscono effettiva salvaguardia e valorizzazione, sporadiche le donazioni e le acquisizioni da parte di enti pubblici o privati, che li collochino all’interno del sistema dei beni culturali, e ne facilitano la loro conservazione e fruizione. In molti casi, inoltre, si assiste a scorpori e dispersioni che ne precludono definitivamente la conoscenza.

Dare valore agli archivi dei fotografi oggi significa investire nel lungo periodo sul loro valore culturale, predisponendo risorse economiche per favorirne l’accessibilità, lo studio, la catalogazione e la digitalizzazione, sensibilizzando gli stessi fotografi e garantendo che quel patrimonio possa essere sin d’ora trasmesso e conosciuto da tutti.

Rete Fotografia, attraverso i molti appuntamenti previsti per Archivi Aperti 2023, propone riflessioni a più voci con testimonianze di fotografi e studiosi, conservatori e curatori degli archivi.

L’elenco degli archivi partecipanti e il calendario sono consultabili sul sito di Rete Fotografia.

RETEFOTOGRAFIA è nata nel 2011 a Milano su iniziativa di un gruppo di enti e istituzioni, attivi nel settore della fotografia, con la finalità di creare un sistema aperto di collegamenti e relazioni tra realtà pubbliche e private, di promuovere e valorizzare la fotografia attraverso una cultura critica sempre più ampia, aggiornata e qualificata. Costituitasi come associazione non profit nel 2016, ha organizzato e continua a promuovere incontri, convegni, visite guidate al fine di offrire strumenti di conoscenza e aggiornamento a specialisti e nello stesso tempo diffondere, in modo gratuito, la cultura fotografica a un pubblico sempre più vasto, anche di non addetti ai lavori.

Informazioni:

www.retefotografia.it

www.fototecatrieste.it

www.triestecultura.it

tel. +39 040 3220736 +39 040 6754068

cmsafototeca@comune.trieste.it

Per tutti gli incontri della IX edizione di ARCHIVI APERTI:

Ufficio stampa: Alessandra Pozzi Tel. +39 338.5965789, press@alessandrapozzi.com

Per informazioni: www.retefotografia.it segreteria@retefotografia.it

www.facebook.com/retefotografia@retefotografia #ArchiviAperti