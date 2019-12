Mercato immobiliare: continuano gli investimenti nel lusso

Nonostante i tempi di crisi economica, gli investimenti sugli immobili di lusso continuano a crescere, facendo sì che il mercato immobiliare sia sempre più rivolto verso questa tipologia di scelta. Un appartamento o una villa di lusso, infatti, possono rappresentare più che una mera abitazione, un vero e proprio investimento, molto più solido rispetto quello in azioni o altri strumenti economici suscettibili di fluttuazioni anche negative.

Nel nostro paese è possibile trovare location incantevoli innanzitutto nella Capitale: con il suo bagaglio storico e culturale, infatti, Roma è una delle città più gettonate sia per gli italiani che per gli stranieri. Le ville rinascimentali e gli appartamenti che affacciano su luoghi come i Fori Romani o il Colosseo, rappresentano le scelte più emblematiche. Ma anche altri luoghi come la Costiera Amalfitana, Firenze, Capri e i laghi di Como e il Maggiore hanno attrattive dettate dal paesaggio, dall’esclusività e dalla vicinanza con i grandi centri.

Con gli anni è cambiata anche la concezione di immobile di lusso: se gli edifici storici vengono ristrutturati, al fine di mantenere intatta tutta la loro bellezza, la costruzione di quelli nuovi si sta basando su parametri più moderni. Una casa di lusso, oggi, ha spazi importanti ma distribuiti in maniera differente rispetto al passato, per andare incontro alle esigenze odierne. Lo spazio living è tutt’uno con la cucina e rappresenta il luogo di aggregazione per eccellenza.

Il bagno, invece, è concepito per donare relax e benessere, con l’installazione di elementi atti a scaricare lo stress quotidiano, come in una vera e propria SPA. Se si decide di vendere o acquistare una casa di questo tipo per fini abitativi, infatti, le attrattive maggiori che non siano quelle esterne sono, sicuramente, quelle legate alla comodità.

Una possibilità molto sfruttata, ad oggi, è quella del cosiddetto short rent, ovvero l’affitto breve. Possedere un immobile di lusso in una località importante ed esclusiva, si traduce con l’opportunità di monetizzare la proprietà durante le vacanze. Molti turisti, infatti, scelgono questa formula per regalarsi un’estate indimenticabile o per celebrare momenti speciali durante l’anno, come le ricorrenze.

Laddove, invece, si voglia rivendere l’immobile per far fruttare un investimento fatto, occorre verificare innanzitutto il suo posizionamento rispetto a centri nevralgici: negozi, industrie e collegamenti agevoli sono tra le varianti fondamentali per determinare il valore di una casa.

Si sta diffondendo anche la tendenza al miglioramento degli spazi interni, al fine di rendere la location più appetibile per il mercato: questa vera e propria azione di marketing, prende il nome di Home staging. L’interior designer avrà cura d’individuare le aree di miglioramento e ammodernamento dell’immobile, se si tratta di una casa moderna e metterà in luce eventuali elementi di spicco in caso di location antiche.

Ma la strategia più importante che viene attuata oggigiorno, quando si desideri investire in immobili di lusso, è quella di fare una buona ricerca di mercato prima dell’acquisto. Vanno individuate, infatti, le location più esclusive e ricercate, che mantengano inalterato il loro valore nel tempo e risultino sempre gradite anche nei tempi di maggior crisi. Prima di gettarsi verso le nuove frontiere, occorre avere consigli oculati di professionisti del settore, che sapranno individuare le tendenze future con buoni margini di successo.

Ovviamente, non mancano gli investimenti su immobili di lusso a scopo commerciale, collocati in centri nevralgici delle città e ricercati da chiunque desideri affittarli e si possa permettere un negozio di alto livello. La rendita, in questi casi, giustifica in pieno l’investimento e consente introiti costanti e considerevoli.