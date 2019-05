Meningite, 18enne in setticemia al Galliera

Un giovane di 18 anni originario della Colombia è ricoverato da venerdì al Galliera per una setticemia da meningococco.

Il 18enne è arrivato in ospedale già in gravi condizioni, è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive in isolamento e sottoposto immediatamente a terapia.

La Asl3 ha provveduto all’avvio della profilassi antibiotica nei confronti dei familiari e contatti stretti del ragazzo.