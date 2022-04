Notizie



Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani, presso l’Auditorium dell’I.C. “Giovanni XXIII” all’incontro con le scuole dal titolo “Memoria da rigenerare e città da curare”. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione nell’ambito del progetto “La Giustizia adotta la Scuola”, è stata promossa e curata dalla Fondazione Vittorio Occorsio, con il patrocinio del Comune di Palermo e del Tribunale di Palermo.

«Le stragi, gli omicidi politico-mafiosi – ha dichiarato il sindaco – hanno rappresentato anche un monito ad essere liberi dalla paura. Non c’è futuro, non c’è libertà, se non si è liberi dalla paura. E per esserlo bisogna avere cura degli altri, di noi stessi, dell’intera comunità. Uomini come Piersanti Mattarella, Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Vittorio Occorsio, vittime di una perversione della democrazia, che oggi ricordiamo in questa splendida iniziativa, ci hanno insegnato, grazie al loro sacrificio col quale hanno liberato la nostra terra dall’ipoteca politico-mafiosa, ad essere liberi dalla paura. Esprimo apprezzamento alla Fondazione Vittorio Occorsio, al Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Salvi, agli insegnanti e agli studenti dell’Istituto “Giovanni XXIII – Piazzi”, al presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo e ai familiari delle vittime presenti per questo importante progetto che lega memoria e impegno concreto delle giovani generazioni. Perché per essere liberi dalla paura bisogna avere cura e ciò che vale nella vita di ogni giorno vale anche per la città e i cittadini insieme, attraverso la cura, costruiscono futuro. L’amore dimostra la cura che fa la differenza».