VI Commissione (Finanze)

Camera dei deputati

Roma, 2 marzo 2023

Memoria scritta dell’Istituto nazionale di statistica

Il decreto legge in esame modifica la disciplina della cessione dei crediti d’imposta

relativi ai bonus edilizi (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e

Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di

ricarica e barriere architettoniche). Nello specifico, con l’eccezione di alcune deroghe

per gli interventi già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali

spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito

d’imposta; rimane come unica possibilità di fruizione del credito l’utilizzo in

detrazione fiscale.

Per quel che attiene la valutazione dei profili contabili delle disposizioni in esame,

l’Istat ne valuta gli effetti sulle statistiche di finanza pubblica, applicando le regole

europee che sovrintendono la compilazione dei Conti Nazionali e, in particolare,

quelle relative agli aggregati che concorrono al Conto delle Amministrazioni

Pubbliche, definite nel Sistema Europeo dei Conti 2010 – SEC2010 – e nel Manual

on Government Deficit and Debt – MGDD. Quest’ultimo è un complemento

indispensabile del SEC2010 e fornisce indicazioni metodologiche e interpretative

sulla registrazione all’interno del sistema dei conti pubblici di specifiche operazioni o

provvedimenti attuati dalle autorità di governo.

Il trattamento nei Conti Nazionali dei crediti di imposta introdotti all’indomani dello

scoppio della pandemia ha posto importanti questioni di carattere metodologico in

ragione delle nuove caratteristiche che queste misure agevolative presentano:

trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo e utilizzo in compensazione con altri

debiti fiscali e contributivi. Questi aspetti riguardano tutti i bonus edilizi, tra cui il

Superbonus 110%.

Come premessa alle considerazioni sui profili contabili della cedibilità del credito che

si sviluppano nei paragrafi successivi, vengono richiamate alcune definizioni e regole

classificatorie del SEC2010 inerenti i crediti di imposta.