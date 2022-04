Meglio una stretta di mano o un messaggio sui social? È più proficuo investire su una fiera di settore o su una strategia di inbound marketing? Una trattativa si definisce “faccia a faccia” o basta saper usare al meglio i canali di messaggistica?

Tornano le sfide di “Match! Incontri di Comunicazione”, il format ideato e organizzato da CNA Comunicazione Ancona per affrontare, in maniera informale ma professionale, i grandi dubbi sul mondo della comunicazione.

L’appuntamento questa volta è a Senigallia, il prossimo 28 aprile, alla birreria “Artì” (Via San Martino 7), ore 18.00. La sfida della serata si preannuncia di grande interesse: “Linkedin VS Biglietto da visita”.

Sul “ring” saliranno infatti due grandi professioniste e degne rappresentanti di due filosofie promozionali e commerciali potenzialmente opposte: Giulia Roccetti, CEO di MC Marketing e Comunicazione che “difenderà” le potenzialità della piattaforma Linkedin e più in generale i processi di inbound marketing per il B2B; Ea Polonara, socia fondatrice della società Asteres e professionista affermata nell’organizzazione di eventi e iniziative per il B2B.

Due realtà imprenditoriali e due imprenditrici che racconteranno al pubblico le potenzialità, le “case history” e le tecniche che caratterizzano e differenziano i due mondi.

Ad ascoltare ci saranno imprese, artigiani, professionisti e curiosi che vorranno approfittare dell’iniziativa per conoscere da vicino queste due realtà e non perdere l’occasione per fare networking. A conclusione del confronto, infatti, ci sarà il gioco “Beer&networking” attraverso cui poter condividere un aperitivo con un potenziale nuovo partner.

Per partecipare all’evento, gratuito, è necessario prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite – https://bit.ly/3K74UVO

Info: Riccardo Silvi – rsilvi@an.cna.it – 338 1590538