Maxi rissa tra ragazzi in centro a Genova, due denunciati

Maxi rissa nel tardo pomeriggio di ieri tra ragazzini nella centralissima piazza Piccapietra. Una trentina di ragazzi si sono fronteggiati a calci, pugni e colpi di cintura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che ha sentito le urla da una via adiacente. I vigili sono riusciti a fermare due ragazzi, un minorenne italiano e uno straniero di 18 anni, mentre gli altri sono scappati. Lo straniero è stato portato al Galliera per le ferite lievi riportate nello scontro. Entrambi sono stati denunciati per rissa. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza per identificare gli altri.