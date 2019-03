Lanciato a forte velocità in via Botticelli, nel centro di Latina, un giovane al volante della propria Golf Volkswagen ha finito per schiantarsi, nel tardo pomeriggio di oggi, contro le automobili in sosta. Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale: stando una prima ricostruzione sembra che l’automobilista abbia cercato di schivare una Mazda 2, poi è finito contro una Fiat 500L parcheggiata che ha sua volta ha provocato l’urto tra una Renault Megane e una Fiat 500X. Per le vetture in sosta scattano le sanzioni del caso, visto che erano tutte e tre parcheggiate nella piazzola riservata agli autobus nei pressi della fermata, oltretutto in senso contrario con la striscia continua al centro della carreggiata.