Mattarella: Bardi, una buona notizia ma servivano meno veti

“La rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è certamente una buona notizia per l’Italia, ma quanto avvenuto in questi giorni poteva forse essere evitato.

Servivano meno veti e meno votazioni, trovando una sintesi già dai primi scrutini”.

Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra) che è stato uno dei grandi elettori per il Quirinale.

“Per noi Presidenti di Regione – ha aggiunto il governatore lucano – sono state giornate particolari: ci confrontiamo tutti i giorni con i problemi reali del Paese, dal Covid al caro bollette, per non dire delle tante questioni dei nostri territori. Il nostro punto di vista è lontano da certe logiche.

Non ho mai fatto politica, ma – ha continuato Bardi – ho sempre servito il mio Paese e ho maturato la convinzione che certi vecchi riti della politica non siano più sostenibili. Mi auguro che il prossimo Presidente della Repubblica possa essere eletto direttamente dai cittadini, come già avviene per Sindaci e Presidenti di Regione e su questo – ha concluso – credo che ci sia un ampio consenso nel Paese e ormai anche tra le forze politiche, da destra a sinistra”.