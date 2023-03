Matrimoni e unioni civili in ripresa ma ancora non ai livelli pre-pandemia

Nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l’86,3% in più rispetto al

2020, anno in cui, a causa della crisi pandemica, molte coppie avevano rinviato le

nozze.

L’aumento non è stato però sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente (la variazione rispetto al 2019 è infatti pari a -2,0%).

I matrimoni religiosi, quasi triplicati rispetto al 2020, sono in calo (-5,1%) rispetto al periodo pre-pandemico.

Nei primi nove mesi del 2022 i dati provvisori indicano un lieve aumento dei matrimoni (+4,8% rispetto allo stesso periodo del 2021) dovuto esclusivamente alla crescita dei matrimoni civili (+10,8%). Crescono in misura marcata (+32,0%) le unioni civili.

