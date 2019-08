Matera, una guida digitale ai luoghi delle riprese di Bond 25

Una mappa per scoprire le aree set delle riprese del film Bond 25 nei rioni Sassi e nel Centro storico della città. La società di produzione Lotus ha realizzato un portale web, che sarà on line da stasera, in cui saranno veicolate le informazioni relative alla lavorazione del film ( www.infolotusmatera.com ). Dal 25 agosto al 21 settembre le linee bus urbane della Miccolis potrebbero subire variazioni rispetto ai normali orari di servizio. Anche in questo caso, sulla pagina web della società che gestisce il trasporto pubblico, potranno essere trovate tutte le informazioni necessarie (www. https://www.busmiccolis.it/tipologia-fermata/urbane/ ).

Dal 25 agosto al 17 settembre 2019, gli autorizzati alla sosta nei rioni Sassi disporranno gratuitamente degli stalli del parcheggio di Via Saragat e potranno usufruire di un servizio navetta, sempre gratuito, nelle aree rese inaccessibili dalle riprese, dalle ore 6 alle ore 24. Analogo servizio è stato predisposto per gli autorizzati alla sosta in Via Duni e in Via Stigliani, nei giorni in cui le strade saranno interessate dai ciak. Le operazioni di carico e scarico merci, nei Rioni Sassi e nel Centro Storico, saranno autorizzate dalle 6 alle 7.30 limitatamente alle aree set.