Matera stringe un patto di amicizia con la città iraniana di Tus-Moshad

Matera dedica una via alla Provincia del Khorasan, di cui fa parte la città di Tus-Moshad, in cui il primo documentarista lucano, Raffaele Giannuzzi di Matera, si recò dopo l’esilio a metà del 1800.

La cultura come viatico per l’amicizia tra popoli distanti ma uniti dai percorsi particolari della storia di uomini che disegnano ponti inaspettati, destinati ad essere riscoperti dopo essere stati dimenticati. E’ il caso del rapporto che lega Matera alla città iraniana di Tus-Mashad, avviato nella metà del 1800 da un materano, Raffaele Giannuzzi, patriota delle battaglie per l’indipendenza dell’Italia e costretto all’esilio dopo la restaurazione successiva ai moti del 1848. Raggiunge Teheran con l’aiuto dei britannici e diventa ufficiale comandante della formazione e dell’addestramento dell’esercito persiano sotto il regno di Nasser al-Din Shah, della dinastia Quajar. Figlio di un sarto materano, realizza durante i suoi viaggi un reportage fotografico, uno dei primi realizzati nel territorio dell’attuale Iran, che costituisce un documento preziosissimo.

La storia di Raffaele Giannuzzi, il primo documentarista lucano, è stata riscoperta dal giornalista Pasquale Doria e si è trasformata nel ponte culturale che dopo oltre un secolo e mezzo unisce Matera a Tus-Mashad e che è stato sancito con l’intitolazione di una strada cittadina alla Provincia del Khorasan (Levante in lingua persiana) di cui fa parte Tus-Moshad e che è la regione di origine dell’omonima qualità di grano meglio conosciuta con il nome dell’azienda americana che ha commercializzato la sua farina (Kamut). Matera figurerà a sua volta nella toponomastica delle strade della cittadina iraniana che conta circa 2 milioni di abitanti e che ogni anno attrae circa 30 milioni di visitatori.

Tus-Moshad, definita città del dialogo interreligioso, ha una storia antichissima. Ospita il mausoleo della tomba del profeta Alì, caro alla religione islamica-sciita, ed è la città di nascita del sommo poeta Ferdowsi, il Dante Alighieri della cultura persiana. Un mezzo busto in bronzo di Ferdowsi sarà donato alla città perché venga esposto, in segno di amicizia, in un luogo da individuare. Il 18 ottobre alle ore 17 negli ipogei di Piazza San Francesco sarà inaugurata una mostra fotografica sull’Iran e si svolgerà un convegno dal tema: “Da Matera a Mashad, sulle tracce di Antonio Raffaele Giannuzzi tra Italia e Iran”.