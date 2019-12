Matera a Yixian (Cina) per il Festival internazionale della fotografia di paesaggio

Ospite della manifestazione la Città di Matera, rappresentata dall’assessore comunale Nicola Trombetta. In questo anno speciale, in cui Matera ha ricevuto il titolo di “Capitale europea della cultura”, la contea di Yixian, nel sud dell’Anhui, in Cina, ha ottenuto la denominazione di luogo culturale cinese approvato dall’ONU “Millennium Ancient County”. I due siti storici si sono incontrati in un evento intitolato: “Notte italiana: quando Yixian incontra Matera” avviando la discussione su un progetto di grande interesse che prevede di istituire connessioni dirette e scambi di pratiche e di esperienze di turismo sostenibile. A fare gli onori di casa, il segretario della Contea di Yixian, Ye Jianqiang. Hanno partecipato all’incontro il Sindaco di Yixian, Cheng Jian, il delegato del Sindaco di Matera, l’assessore Nicola Trombetta. Presente in sala anche il viceministro cinese alla cultura e al turismo, l’ex ambasciatore in Italia, Ding Wie.

“Il benessere scaturito dalla grande crescita economica del Paese – spiega l’assessore Trombetta – ha permesso ai cinesi di programmare viaggi anche al di fuori del territorio nazionale. L’aumento dei flussi turistici provenienti dalla Cina rappresenta un importante opportunità per la città. L’invito della Contea di Yixian è stata un’occasione irrinunciabile per presentare Matera ad un palcoscenico di oltre un miliardo di persone. Nel corso della serata sono state poste le basi per una collaborazione che riguarderà i siti Unesco dei due territori e che vedrà, nel 2020, anno della cultura italiana in Cina, la realizzazione a Matera di una mostra fotografica dedicata ai luoghi cinesi di maggiore interesse culturale. Nello stesso periodo, i più importanti fotografi cinesi saranno in città per immortalare con i loro scatti gli angoli più suggestivi di Matera per realizzare successivamente una grande mostra itinerante in tutto il Paese. La fotografia può essere uno strumento di promozione importante specie in un Paese come la Cina in cui la passione per le immagini è largamente diffusa”.