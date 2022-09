Master Universitari UniTS: l’offerta si arricchisce di cinque nuovi corsi

Iscrizioni all’intera offerta formativa entro il 13 ottobre 2022 qui

Questi i cinque nuovi Master che saranno attivati dall’Università degli Studi di Trieste per la prima volta nell’anno accademico 2022 – 23:

I LIVELLO

DMTS – Diritto e Management del Terzo Settore: sistemi di benessere sociale tra imprenditorialità, volontariato e sussidiarietà (https://terzosettore.info/)

Il master ha l’obiettivo di formare operatori e operatrici consapevoli delle nuove sfide del Terzo Settore, aggiornati sull’evoluzione normativa di corpo sociale che sta assumendo un ruolo fondamentale nella società post-pandemica. Il percorso modulare è costruito per elevare il tasso di professionalità di Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo settore (ETS) chiamati a gestire la “transazione inclusiva”, capace di favorire la coesione sociale e chiamata a rispettare l’agenda ONU 2030 e i nuovi bisogni attuali e futuri.

Le tematiche affrontate riguardano la costituzione, i processi decisionali, la governance, i rapporti lavorativi e volontaristici, il funzionamento operativo degli ETS oltre che gli adempimenti societari e tributari.

Alla didattica in aula si affianca un project work da sviluppare anche eventualmente attraverso un tirocinio formativo. Il percorso si completa con l’esposizione delle esperienze, laboratori e contributi condivisi dai protagonisti dell’attività amministrativa, imprenditoriale, cooperativistica e associativa.

I Master in Insurance & Risk Management (MIRM) e l’MBA in International Business erogati da MIB Trieste – School of Management entrano da quest’anno nell’offerta di Master Universitari di UniTS. Tutte le info sui due corsi rispettivamente su https://mib.edu/en/programs/mba-master-programs/master-in-insurance-risk…

e https://mib.edu/en/programs/mba-master-programs/mba-in-international-bus…

II LIVELLO

Le nuove attivazioni riguardano due corsi in ambito sanitario:

Master Universitario in Diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma e malattie linfoproliferative

Il corso si propone di formare medici già specializzati in ematologia, oncologia o medicina interna nella gestione clinica dei pazienti affetti da linfoma e malattie linfoproliferative.

Il Master prevede lezioni frontali, esercitazioni di patologia, diagnostica per immagini, radioterapia e discussione di casi clinici attraverso un approccio interattivo. Durante il periodo di svolgimento del Master saranno identificati tre argomenti di studio nel campo dei linfomi e delle malattie linfoproliferative che saranno sviluppati sotto forma di ricerca. I risultati saranno oggetto della tesi di Master.

Master Universitario in Disturbi respiratori nel sonno

Il Master fornirà conoscenze teorico – pratiche sui disordini respiratori nel sonno con focus su diagnosi e cura supportate da una visione completa di tali disturbi.

Chi otterrà il titolo saprà gestire i disordini respiratori notturni dei pazienti affetti da patologie neuro-muscolari, respiratorie croniche e cardiologiche. Acquisiranno inoltre competenza altamente qualificata nella refertazione del monitoraggio cardiorespiratorio notturno basale e in ventilazione, nell’approccio al tracciato polisonnografico (riconoscimento degli stadi di sonno e principali disordini non respiratori tipo Restless Leg Syndrome e Movimenti periodici delle gambe), oltre alla conoscenza delle diverse modalità di ventilazione.