Master universitari: domande per i voucher aperture fino al 4 maggio

Avviso Pubblico e Finanziamento

La Regione Basilicata ha pubblicato sul Bur speciale n. 15 del 3 aprile la determinazione dirigenziale che avvia l’avviso pubblico per i voucher dei Master universitari. Il finanziamento di 2.250.000 euro del Fesr Fse+ Basilicata 2021-2027 sarà ripartito nel triennio 2024-2026.

Scadenza e Destinatari

Le domande per la prima finestra scadranno il 4 maggio. I voucher coprono i costi di iscrizione o, su specifica richiesta, le spese di polizza. Possono candidarsi laureati disoccupati residenti in Basilicata da almeno sei mesi, con laurea triennale, diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale.

Criteri di Ammissibilità

I Master devono essere avviati da Università riconosciute, pubbliche o private, in Italia o all’estero, finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei laureati basilicatesi. I master dovranno focalizzarsi sulle competenze relative a energia, ambiente, cultura, turismo, biotecnologie e agroalimentare.

Modalità di Presentazione

Le domande devono essere presentate tramite formulario disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata. È necessario seguire le procedure indicate per la candidatura telematica.

Condizioni del Voucher

La quota del voucher per le spese di iscrizione non può superare i diecimila euro e dipende dal reddito familiare calcolato in base all’Isee per prestazioni universitarie. Per le spese di polizza, la quota del voucher non può superare i 700 euro.

Tempi e Inizio dei Master

I Master non devono essere già conclusi alla data di presentazione della domanda. Se non ancora avviati, dovranno iniziare entro 60 giorni dall’approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi.