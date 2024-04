Master universitari: domande per i voucher aperture fino al 4 maggio

Avviso Pubblico per l’Accesso ai Master Universitari

È stata avviata la procedura per la partecipazione ai Master universitari di primo e secondo livello in Italia e all’estero, grazie all’Avviso pubblico pubblicato sul Bur speciale n. 15 del 3 aprile.

Contributi e Finanziamenti

Il finanziamento, pari a 2.250.000 euro del Fesr Fse+ Basilicata 2021-2027, è suddiviso in annualità di 750 mila euro per il triennio 2024-2026.

Scadenze e Requisiti

Le domande per la prima finestra di presentazione scadranno il 4 maggio. Possono partecipare laureati disoccupati residenti in Basilicata da almeno sei mesi, con laurea triennale, diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale.

Obiettivi e Priorità

I master devono mirare a elevare le competenze su tematiche quali energia, ambiente, cultura, turismo, biotecnologie e agroalimentare, favorendo l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei laureati residenti in Basilicata.

Dettagli sulle Spese Coperte

I voucher possono coprire i costi di iscrizione o le spese reali per la polizza. La quota massima destinata alle spese di iscrizione è di 10.000 euro, mentre quella per la polizza non può superare i 700 euro.

Procedura di Candidatura

Le domande devono essere presentate compilando il formulario disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo le procedure indicate nella sezione “Avvisi e Bandi”.

Risorse Utili

Per ulteriori informazioni e per accedere al formulario di candidatura, visitare il sito www.regione.basilicata.it.