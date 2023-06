L’Istituto nazionale di Statistica rende noto che, a decorrere da oggi, Massimo Fedeli è il nuovo direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica (DIRM).

Massimo Fedeli, che dal giugno 2017 ha guidato la Direzione centrale per le tecnologie informatiche dell’Istat, conta una lunga esperienza gestionale e manageriale svolta precedentemente in Sogei, nell’ambito dello sviluppo degli strumenti a supporto del ciclo produttivo; è stato responsabile dell’Ufficio preposto allo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento del Tesoro – MEF e della Ragioneria dello Stato.

Il nuovo Direttore attualmente è anche responsabile del progetto PNRR “Catalogo Nazionale dati”, componente del Consiglio di amministrazione della società 3-I, Delegato nazionale al Board di coordinamento europeo dei Direttori IT e delle Metodologie – “DIME/ITDG EUROSTAT”.

Laureato in Matematica all’Università di Roma Tor Vergata e Master IT Governance and Management presso la LUISS, Massimo Fedeli insegna alla UNINT (Università degli Studi Internazionali di Roma).