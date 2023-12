ANTICIPAZIONI RISERVATE ALLA STAMPA 1) MAROTTA E GALLIANI NELLA “FICTS HALL OF FAME” 2) MILANO OSPITA LA FINALE 2024 DI 20 FESTIVAL DAI 130 PAESI. IL CALENDARIO 3) IL PROF. FRANCO ASCANI INSIGNITO DEL “CONI LOMBARDIA AWARDS” 4) PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 E FICTS Beppe Marotta AD Inter e Adriano Galliani AD Monza con il Prof. Franco Ascani 1) MAROTTA E GALLIANI NELLA “FICTS HALL OF FAME” Il Comitato Esecutivo della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 130 Nazioni (riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico) nella seduta del 9 Dicembre u.s. – ha deliberato di inserire nella “FICTS Hall of Fame” Beppe Marotta Amministratore Delegato della FC Inter e Adriano Galliani Amministratore Delegato e Vicepresidente Vicario dell’AC Monza insigniti della “FICTS Guirlande d’Honneur”. Il prestigioso riconoscimento – che rappresenta la più alta onorificenza della Federazione, “riservata ai personaggi dello Sport, del Cinema e della Tv che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici” – è stata conferita il 3 Novembre in occasione della Conferenza Stampa di presentazione di “SPORT MOVIES & TV 2023” Finale dei 20 Festival nei 5 Continenti del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione e della Cultura sportiva (Milano, 7-11 Novembre). Nella storia degli ultimi 20 anni, 178 ospiti in presenza per la “Hall of Fame” (attori, registi, campioni olimpici, ecc.) tra cui il Presidente del CIO Thomas Bach: Ottavio Missoni, Ennio Morricone, Pelé, Robert Redford, Leni Riefenstahl, Martin Scorsese, Alberto Sordi, Bud Spencer, Giuseppe Tornatore, Mike Tyson, Zhang Yimou, Alex Zanardi, Franco Zeffirelli, Mohamed Al Fayed, Sergey Bubka, José Carreras, Yuri Chechi, Johan Cruyff, Dick Fosbury, Hugh Hudson, Yelena Isinbayeva, Hugh Laurie, KhunyingPatama Leeswadtrakul, Philippe Leroy, Marcello Lippi, Giovanni Malagò, Edoardo Mangiarotti, ecc.