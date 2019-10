Mareggiata a Rapallo, per il Comune l’obiettivo del ritorno alla normalità è stato raggiunto

RAPALLO – L’obiettivo della città di Rapallo di riportare la situazione alla normalità dopo i danni della mareggiata del 29 ottobre 2018 è stato il larga parte raggiunto. Lo annuncia il Comune in una nota, segnalando che è stato possibile grazie al lavoro sinergico messo in atto da diverse realtà: pubblica amministrazione, enti sovraordinati, tessuto imprenditoriale e commerciale, associazioni, volontari.

La nota continua affermando che ne sono dimostrazione i dati sui movimenti turistici relativi al mese di agosto 2019 diffusi dall’Osservatorio Turistico della Regione Liguria, che vedono il segno più su arrivi e presenze a Rapallo (rispettivamente, +6,74% e +3,98%) rispetto al 2018.

Un dato in linea con il trend positivo registrato nello stesso periodo in tutta la regione. “Siamo ben felici che le strutture ricettive rapallesi abbiano registrato dati positivi, è sicuramente un segnale importante dopo le difficoltà che il territorio ha dovuto affrontare: penso alla terribile mareggiata, ma anche al crollo del ponte Morandi . Vorrei tuttavia ribadire che i dati forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale risultano parziali, in quanto non tengono conto delle presenze negli Aaut (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico), che a Rapallo sono sempre più numerosi. Ad agosto 2019, stando al report che risulta dai conteggi dell’Imposta di Soggiorno, gli Aaut hanno fatto registrare 4434 presenze su 613 appartamenti registrati: una cifra assolutamente rilevante nel computo dei flussi turistici, che al momento ‘sfugge’ al calcolo complessivo dei dati diffusi dai canali ufficiali. È evidente che, se si conteggiasse anche questo dato, le cifre totali sui flussi turistici a Rapallo sarebbero ben più alte”, sottolinea Elisabetta Lai, assessore al Turismo .