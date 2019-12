Marca trevigiana segna nuovo record di turisti

L’assessore regionale al turismo, Federico Caner, fa sapere che Marca trevigiana ha conquistato un nuovo record per le presenze turistiche.

“La provincia di Treviso chiuderà il 2019 segnando il nuovo record di presenze turistiche annuali”.

L’anticipazione è dell’assessore regionale al turismo, Federico Caner, che rende noti i dati provvisori dei flussi turistici nella Marca trevigiana nel periodo gennaio-ottobre di quest’anno.

“Continua la crescita degli arrivi, +0,6%, ma soprattutto delle presenze, +3,8%, a conferma che sta gradualmente crescendo la consapevolezza di una vocazione turistica del territorio, che rimane comunque ancora in gran parte da riconoscere e sviluppare – precisa l’assessore –. Che i margini di potenziamento e di miglioramento dell’offerta siano ampi è sotto gli occhi di tutti, ma è altrettanto evidente che si sia imboccata la strada giusta per dare finalmente forma a una destinazione turistica che possiede una sua forza attrattiva e una sua originalità”.

Caner fa un confronto con i dati di dieci e vent’anni anni fa: “Nel 1998 la provincia di Treviso censiva 1 milione 153 mila presenze, nel 2008 salivano a 1 milione e 548 mila, nel 2018 hanno raggiunto quota 2 milioni e 142 mila, numero destinato a essere superato nel 2019. Nella Marca, quindi, si registra oltre un milione di pernottamenti in più rispetto a vent’anni fa, praticamente il doppio, e nei primi dieci mesi di quest’anno sono aumentati sia i turisti stranieri, +1,5%, sia quelli italiani, +6,4%”.

Per l’assessore questa continua crescita è attribuibile a fattori diversi, come la creazione di nuove strutture alberghiere e alla riconversione all’ospitalità di alcune grandi e affascinanti dimore storiche nei Comuni trevigiani confinanti con la provincia di Venezia e dai quali è più rapido e agevole raggiungere la città lagunare, che rimane principale elemento di attrazione sia per i gruppi organizzati che per l’escursionismo individuale: Mogliano Veneto, con l’11,6% delle presenze dell’intera provincia, è il secondo Comune più turistico dopo Treviso.

Ma lo stesso capoluogo della Marca ha aumentato il proprio appeal (ha il 16% delle presenze provinciali), grazie anche all’organizzazione di eventi culturali e sportivi di richiamo, che hanno contribuito a far conoscere Treviso a un pubblico più vasto di visitatori italiani e stranieri.

“Grazie all’attività di analisi e monitoraggio affidato all’Osservatorio regionale turistico, che ha iniziato da poco a muovere i primi passi – conclude Caner –, e del quale fanno parte, oltre alle organizzazioni di categoria del turismo, del commercio dell’artigianato e dell’agricoltura anche l’ODG ‘Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano’, individueremo attraverso un lavoro di squadra tra soggetti pubblici e privati, le linee strategiche di sviluppo del settore nel territorio trevigiano, avviando azioni condivise di marketing e di promozione, ma soprattutto finalizzate a migliorare l’offerta dal punto di vista strutturale, infrastrutturale e dei servizi: le potenzialità ci sono, bisogna utilizzarle con equilibrio e con una programmazione attenta e mirata”.