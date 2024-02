Manziana (Roma): Tragedia nel Bosco, Uomo Sbranato dai Rottweiler

Indagini in Corso: Proprietari dei Cani Accusati di Omicidio Colposo

A Manziana, nel cuore della provincia di Roma, una tragica vicenda ha scosso la tranquillità di una mattina di jogging. Tre possenti rottweiler hanno improvvisamente attaccato e sbranato un uomo, Paolo Pasqualini, 39 anni, mentre si trovava nel bosco. I proprietari dei cani sono ora sotto inchiesta per omicidio colposo, in attesa dell’autopsia fissata per venerdì.

Omicidio Colposo: L’Accusa dei Procuratori

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta nei confronti dei due proprietari dei rottweiler, Giovanni Minnelli e Patrizio Pintus, per omicidio colposo. L’avviso di garanzia è stato notificato agli ex coniugi in vista dell’autopsia che si terrà presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza, alla presenza di esperti e consulenti legali delle parti coinvolte.

Difesa e Parti Civili

Gli indagati sono assistiti dall’avvocato Giancarlo Ascanio, mentre la madre e la sorella della vittima sono rappresentate dall’avvocato Giacomo Marini. La comunità resta sconvolta da questo tragico evento e ora si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto.

Con questa tragedia, si rinnova il dibattito sull’importanza della sicurezza pubblica e la responsabilità dei proprietari di animali potenzialmente pericolosi. La speranza è che giustizia sia fatta per la vittima e che simili incidenti possano essere prevenuti in futuro, garantendo la sicurezza di tutti coloro che frequentano i parchi e le aree verdi della nostra città.