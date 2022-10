Manutenzione sedi stradali e marciapiedi. Giaconia: «Necessaria proroga affidamento temporaneo servizi a Rap»

Notizie



«Da più di due anni, ovvero, dal 7 luglio 2020, quando è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo contratto di servizio della Rap, la Città di Palermo non ha un gestore dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi. E le gravi conseguenze sono ben evidenti a tutti. Da allora, la speranza è stata quella che il Comune commissionasse i servizi a un nuovo operatore economico tramite pubblica gara o che li affidasse ad un’altra sua azienda partecipata. Anche se, i minimi servizi indispensabili per la sicurezza stradale e per la tutela della pubblica incolumità, quali il monitoraggio, il pronto intervento e il ripristino delle inefficienze strutturali circoscritte su sedi stradali e marciapiedi, sono stati garantiti dalla Rap, in quanto affidati temporaneamente alla stessa per effetto di ordinanza sindacale a firma dell’allora sindaco, il professor Orlando. Oggi, la situazione è ancor più preoccupante, non solo perché non si sa nulla sullo stato di avanzamento della procedura di affidamento dei servizi ai nuovi gestori tramite lo strumento dell’Accordo Quadro, così come previsto Piano Triennale delle OO.PP 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio, ma anche perché sono venuti meno gli effetti dell’ordinanza sindacale, scaduta lo scorso 2 settembre e ancora oggi non rinnovata.

Dal momento che sono più che certo che l’affidamento di tali servizi non avverrà in pochi giorni e la tutela dell’incolumità dei cittadini non può di certo attendere i tempi biblici della politica e della burocrazia, mi rivolgo al signor sindaco, il professore Lagalla, a cui chiedo di provvedere all’emanazione di un nuovo provvedimento d’urgenza per prorogare l’affidamento temporaneo dei servizi alla Rap».

Lo dichiara il consigliere comunale di Progetto Palermo, Massimo Giaconia.