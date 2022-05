Manfredi – Trapanese: lunedì 30 Cucina mobile-Food truck per pasti caldi ai senza dimora

Lunedì 30 maggio alle ore 12 in Piazza Garibaldi, (Uscita scale mobili Galleria Commerciale Garibaldi – Lato Hotel Terminus), alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, sarà presentato il servizio di “Cucina Mobile”, il food truck con forni e bollitori a bordo che accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Progetto Arca e Angeli di Strada nella distribuzione serale di pasti caldi alle persone senza dimora che vivono in strada. Interverranno: Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, Marcello Ciucci e Marika Cafiero, coordinatori Angeli di Strada Villanova e Marco Zuccarini, referente per l’Italia di Z Zurich Foundation.