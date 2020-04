Mancini:” rinvio che può far bene per migliorare i giovani talenti azzurri”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinvio dell’Europeo al 2021 e dell’Italia che vedremo tra un anno. Le sue parole.

GIOVANI – «Le qualità di Balotelli sono da numero uno, ma anche quest’anno a Brescia non ha fatto tanto. Io non credo che Zaniolo possa essere il numero 9 di questa Nazionale e speriamo che Kean possa giocare. E poi aspettiamo anche i più giovani, la speranza è di trovarne altri con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo. Esposito? Lui mi piace, ha 19 e ha già giocato in Champions. Ma ce ne sono anche altri: più ne abbiamo, meglio sarà».

RINVIO – «Questa estate avremmo avuto delle possibilità ma c’erano squadre più preparate perché partite prima nel ringiovanire nella squadra e selezioni già affermate, come la Francia. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare: quindi la squadra potrà migliorare moltissimo.Ma c’è da vedere quando saranno le partite: ce ne saranno molte in poche tempo e si avrà poco tempo per allenarsi».

BALOTELLI – «Per qualità è uno dei migliori centravanti in assoluto ma solo quello non basta. Deve fare di più e lo sa: quest’anno a Brescia non ha fatto benissimo. La nostra speranza è di averlo al 100% come era agli Europei di Prandelli o con me al Manchester City. E’ ancora giovane, manca un anno: c’è spazio per tutti, non solo per lui».

FUTURO – «Può accadere di tutto, potrei fare come Tabarez e rimanere fino a 80 anni in Nazionale, ma dovrei ottenere grandi risultati».

GOLLINI – «Ci sono tanti portieri forti. Tra i portieri abbiamo Donnarumma, Sirigu, Gollini, Perin, Cragno, Meret e poi tutti quelli che sono tra Under 21, Under 20 e Under 19 che sono tutti bravi. Gollini sta facendo benissimo, è un bravissimo portiere».