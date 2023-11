“Mamma rimane al lavoro”, tre incontri di formazione sulle competenze che si sviluppano con la maternità, utili anche in azienda

Tre incontri di formazione online per valorizzare le competenze genitoriali, necessarie anche per le imprese. È questo l’obiettivo del ciclo di seminari “Mamma rimane al lavoro”, promosso dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito del Piano per l’Uguaglianza, organizzato insieme a Hub del Territorio ER Emilia-Romagna, in collaborazione con Federmanager, Manageritalia e l’Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp). Gli incontri, rivolti in particolare ad Aziende, HR manager, Ceo, imprenditori e imprenditrici, lavoratori e lavoratrici, saranno visibili a tutti in diretta streaming sul sito del Piano per l’Uguaglianza.

Agli incontri interverranno esperti della materia come ostetriche, operatori socio-sanitari, formatori e consulenti HR. In ogni incontro inoltre, dirigenti e responsabili d’azienda condivideranno la propria esperienza diretta sullo specifico tema trattato.

“Non proponiamo di ‘camminare sui carboni ardenti’ o di ‘perdersi (per finta) nei boschi’ – spiega Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna – ma di scoprire quali e quante competenze si acquisiscono in un’esperienza reale come è quella di diventare mamma e papà, e come il mondo del lavoro abbia bisogno di persone che affrontano l’imprevisto, danno risposta all’incerto, gestiscono la complessità di un’esperienza enorme e nuova, imparano a fare fronte a nuovi linguaggi e cambiano strada facendo, solo per fare alcuni esempi”.

Si inizia il 15 novembre dalle 17 alle 19 con “Le soft skills della gravidanza”, per conoscere quali cambiamenti manifestati anche nel periodo di “attesa”, e quali le nuove soft skills, possono essere utili anche in contesti aziendali. Testimonianze di ACER Bologna e Confprofessioni Emilia-Romagna.

Secondo appuntamento il 20 novembre, sempre dalle 17 alle 19, con il tema “9 mesi è anche il tempo per costruire una start-up”. Nell’incontro si illustreranno le richieste di neonati e neonate dal primo giorno di vita e le soft skills che i genitori devono sviluppare per la sopravvivenza della famiglia, nonché le competenze utili nei contesti aziendali. Testimonianze di Executive Professional & Franctional e Aidp Emilia-Romagna.

Terzo e ultimo appuntamento il 28 novembre, sempre dalle 17 alle 19, con “A casa sono una mamma, al lavoro sono una manager”, per approfondire il tema della leadership femminile in azienda. Testimonianze di Aeroporto Marconi di Bologna e Università Cattolica di Milano.

Iscrizioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-rimane-al-lavoro-749144369977



Scarica i volantini

– programma del ciclo (356 KB)

– programma del primo incontro (337 KB)