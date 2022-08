Maltempo | Violento nubifragio su Potenza, allagamenti e disagi in varie zone della città

Mercoledì 10 agosto 2022 – Una bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio su Potenza causando disagi in vaie zone della città.

Strade allagate soprattutto in via dei Mille (foto di copertina), nel quartiere di Bucaletto, nella zona commerciale di via del Gallitello.

Allagato anche il piazzale antistante la Stazione di Potenza Centrale.

In alcuni quartieri del capoluogo interrotta per il maltempo anche la linea internet.

Numerosi gl’interventi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti anche il Val d’Agri per disagi che il maltempo ha reato anche in questa zona.

Fonte: TgrBasilicata