Maltempo | Un forte temporale con vento forte ha interessato il Potentino, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Sabato 17 settembre 2022 – A causa del cattivo tempo della scorsa notte, numerosi sono gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Potenza nell’intera provincia.

ono stati impegnati in diversi interventi come la caduta di alberi nella zona di Tito, Albano di Lucania, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, Rivello e Potenza e danni d’acqua nella zona di Baragiano per il prosciugamento di alcuni locali seminterrati.

Sempre a causa delle avverse condizioni meteo, nel comune di Muro Lucano in contrada Sasso, si è avuto uno smottamento lungo la strada provinciale 381 che ne ha causato la chiusura al traffico veicolare.