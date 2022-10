Giovedì 13 ottobre 2022 – Maltempo a Maratea. Particolarmente interessata la zona di Castrocucco come conferma questo video amatoriale inviato alla Protezione Civile di Potenza che ha allertato i propri uomini per intervenire in caso dovesse essere necessario.

Nella zona si sono registrate due frane che interessano la viabilità di collegamento tra Castrocucco e Maratea.

Seguono aggiornamenti.