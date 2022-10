Maltempo | Fiume di fango a Castrocucco di Maratea, strade interrotte. Domani chiuse tutte le scuole

Giovedì 13 ottobre 2022 – Maltempo a Maratea. Particolarmente interessata la zona di Castrocucco come conferma questo video amatoriale inviato alla Protezione Civile di Potenza che ha allertato i propri uomini per intervenire in caso dovesse essere necessario.

Nella zona si sono registrate frane che interessano la viabilità di collegamento tra Castrocucco e Maratea, sulla fondovalle che collega Tortora, altro centro interessato dal maltempo.

Alcune famiglie a Castrocucco ed a Marina sono state sfollate dalle proprie abitazioni a scopo precauzionale.

IL COMUNICATO DEL SINDACO DI MARATEA, DANIELE STOPPELLI

“La pioggia incessante che sta colpendo il nostro territorio in queste ore ha provocato e sta provocando tanti effetti dannosi quali smottamenti e accumuli di detriti sulle strade.

Si sono verificati allagamenti e disagi in tante case dei nostri concittadini in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco.

Dopo contatti con la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Potenza il Comandante ha inviato mezzi necessari e 4 squadre per i primi interventi.

La Polizia Locale ed il responsabile del patrimonio sono operativi sul nostro territorio e sono attivati le donne e gli uomini della Protezione civile.

🟥Abbiamo predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Al momento sono chiuse le strade

🟥 SS 18 tra Marina e Castrocucco

🟥 all’interno delle Frazioni di Marina e Castrocucco.

Domani sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare gli interventi adeguati.

Faremo in modo di darvi la più ampia informazione nelle prossime ore.

Per qualsiasi necessità potete contattarmi al 3204121713“

Sulla zona caduti oltre 150 mm. di pioggia.

Seguono aggiornamenti.