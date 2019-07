Maltempo: danni in tutta la Toscana

Il maltempo in Toscana continua a fare danni: morto un anziano.

Il maltempo in Toscana sta continuando a fare danni. Un uomo di 72 anni è morto nella sera di sabato 27 luglio. L’uomo ha perso la vita ad Arezzo, nella frazione di Olmo.

La polizia e i vigili del fuoco hanno ritrovato l’auto dell’uomo nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. Il suo corpo, invece, era vicino al campo sportivo di Olmo. Il ritrovamento è avvenuto il giorno dopo, intorno alle 8:10.

L’uomo era un padre di famiglia. Probabilmente stava rientrando dopo aver controllato i campi. Ad un certo punto però si è trovato la strada sbarrata dall’acqua che lo ha trascinato via.

Sempre in provincia di Arezzo, sono cadute le mura dello stadio comunale di Rassina per un tratto di circa 70 metri. Sul posto è intervenuto il sindaco Lorenzo Remo Ricci, gli assessori ai lavori pubblici e alla manutenzione, nonché i tecnici comunali. Subito si è lavorato per mettere in sicurezza l’intera area.

A Follonica, in provincia di Grosseto, un ragazzo è rimasto intrappolato con la sua auto nel sottopasso ferroviario del Casone intorno alle 4:30 di notte. Per fortuna, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.