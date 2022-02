Maltempo: allerta arancione sulla Puglia settentrionale

La Protezione civile pugliese ha emanato un’allerta arancione per rischio idrogeologico su Gargano e Isole Tremiti, nel Tavoliere, SubAppennino Dauno e Basso Fortore e un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle restanti zone, a partire dal pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2022, e per almeno le successive 24-30 ore.

Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 500-700 metri, con locali sconfinamenti a quote più basse, con apporti al suolo moderati e venti da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte su settori costieri della Puglia settentrionale, pertanto è stata emessa una allerta arancione per neve sulla zona del SubAppennino Dauno ed una allerta gialla per neve nel Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, SubAppennino Dauno, Basso Fortore ed una allerta gialla per vento su tutta la Regione.

Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base delle precipitazioni previste sarà possibile un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del Tavoliere e Basso Ofanto.