Maltempo: allerta arancione per neve sull’Appennino emiliano

Primo gennaio con allerta “arancione”, moderata, per neve sui rilievi del Piacentino e del Parmense. L’allerta, diramata dalla Protezione civile regionale scatta a partire dalla mezzanotte e rimarrà in vigore per tutta la giornata di domani, primo gennaio.

Sono previste – secondo il bollettino – precipitazioni diffuse in Emilia ma più intense nel settore occidentale. Precipitazioni nevose sono attese anche in pianura nelle province di Piacenza e Parma e neve da quota 800 metri. Possibile pioggia che gela nelle vallate montane fra le provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena. Previsto un intensificarsi dei venti da Sud sull’Appennino romagnolo.