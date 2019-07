Maltempo a Firenze: un albero crolla su un pullman

Dopo il grande caldo a Firenze è arrivato un forte maltempo che semina danni, tra cui un albero su un pullman.

Dopo l’ondata di caldo, adesso a Firenze imperversa il maltempo causando non pochi disagi. Uno di questi è stato un albero caduto su un pullman.

Il fatto è avvenuto a Firenze. Il bus era parcheggiato nel posteggio a lungarno Colombo, quando ad un certo punto è caduto l’albero. Subito è intervenuta la polizia che ha sottolineato che non ci sono persone coinvolte.

Nel frattempo, la Valdichiana è stata colpita da una forte grandine. Ad Arezzo e città limitrofe, come Arezzo, Alberoro, Manciano e Poggio Ciliegio, ci sono stati degli ingenti allagamenti.

In Valdelsa c’è stata una bomba d’acqua. In sole tre ore sono caduti 108 millimetri di pioggia. A Gambassi è straripato il torrente rio Petroso, che ha inondato i campi circostanti.

Anche a Certaldo la situazione è complessa. Il primo cittadino Giacomo Cucini ha spiegato che: “La situazione è delicata. Le pompe dei sottopassi così come quelle in via da Verrazzano funzionano regolarmente, ma il sistema fognario, entrato in pressione, non riesce a ricevere sufficiente acqua. Limitate gli spostamenti”.