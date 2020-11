Maltempo: -2 gradi nel Nuorese, attese altre nevicate

Quasi -2 gradi sul Bruncuspina, ma anche minime a zero gradi in tutto il complesso del Gennargentu, nel Nuorese, che potrebbe portare altri fiocchi di neve coem quelli caduti oggi. L’inverno arrivato sulla Sardegna ha fatto registrate un crollo delle temperature in varie zone dell’Isola.

Soprattuto in Barbagia e sul versante ogliastrino le minime hanno oscillato tra il grado ed i 5 gradi, ma abbassate dalle raffiche gelide di vento di mastrale, anche a 100kmh che stanno soffiando da ieri.

Sul fronte delle piogge si sono registrati 25 millimetri a Castiadas, 22 a Villanova Strisalili e 21 a Villaputzu, ma rovesci diffusi di debole entità si sono avuti anche in Gallura e nel Nuorese.

“Come previsto – spiega il meteoroglo Alessandro Gallo, esperto di MeteoNetwork Sardegna – abbiamo avuto il primo assaggio di inverno nella nostra regione. Gli effetti si sono fatti sentire con precipitazioni a carattere intermittente che hanno interessato vari settori dell’Isola. Sul Cagliaritano registriamo raffiche di vento moderate e le temperature sono scese sotto lo zero sui rilievi del Genneregentu”.

Nelle prossime ore i fenomeni dovrebbero attenuarsi: la giornata di domenica sarà caratterizzata da residue precipitazioni in particolare sul Cagliaritano.