Malore durante ciaspolata sul Colle Melosa, muore 60 enne

Un uomo di 60 anni di Vallecrosia, è morto stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava con la moglie per una ciaspolata sulla neve sul Colle Melosa, nel territorio comunale di Pigna, nell’entroterra di Ventimiglia. La centrale operativa del 118 ha allertato l’elisoccorso Grifo, per accelerare i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Quando il medico è sceso dal velivolo, l’uomo era già deceduto. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda .