Dopo una settimana di ricovero, è morta in ospedale. La vittima è Pia Pintarelli, 74enne colta da malore per il caldo mentre nuotava in mare a Bogliasco. La donna era stata soccorsa dai bagnanti e da un’infermiera, che si trovava in spiaggia.

L’anziana era stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Galliera dove è morta questa mattina. Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali.