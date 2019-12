Lutto per Albano Carrisi: si è spenta l’amata madre

Un lutto colpisce Albano Carrisi. Si è spenta, all’età di 96 anni, l’amata mamma Jolanda Ottino, a Cellino San Marco. A riportare la notizia del decesso della donna, legatissima al figlio e da sempre sua sostenitrice accanita, è il Quotidiano di Puglia. Il cantante di Cellino aveva più volte omaggiato pubblicamente la donna, descrivendola come un perno assoluto per la sua vita. Al Bano aveva inoltre dedicato alla madre un libro dal titolo “Madre mia, l’origine del mio mondo”, piuttosto evocativo del tipo di rapporto che legava l’artista a sua madre.

Postando una foto con l’amata nonna Jolanda, Yari Carrisi ha scritto: “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I Love You Nonna”.

I funerali si svolgeranno mercoledì 11 dicembre, alle ore 16.00, alla Chiesa madre di Cellino.