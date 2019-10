Lutto nel mondo sindacale ligure, è morto Pierangelo Massa

GENOVA – Grave lutto nel mondo sindacale ligure. All’età di 73 anni si è spento l’attuale segretario regionale della Uilp, il genovese Pierangelo Massa.

Massa, da sempre figura di spicco dello scenario sindacale ligure, lascia moglie e due figli. Per anni ha ricoperto l’incarico di segretario regionale della Uil in Liguria. Storico sindacalista della Uil partecipo negli anni ’70 dalla storica unione nella Flm tra Cgil, Cisl e UIil. Ha incarnato l’unità sindacale rappresentando ai massimi livelli la Uil prima come segretario dei metalmeccanici e negli anni Duemila divenne segretario generale della Uil di Genova e Liguria. Dalla Redazione di Primocanale il cordoglio alla sua famiglia e al sindacato che lui ha sempre rappresentato con grande professionalità e umanità.

Questa sera alle ore 19,00 si terrà il rosario nella Parrocchia di San Rocco sopra Principe, salita San Rocco 29. Il funerale si terrà domani 30 ottobre alle ore 11,45 sempre nella chiesa di San Rocco.